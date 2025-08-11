Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

Clima Diario

Hoy en Santa Cruz, el pronóstico del clima indica un día parcialmente nuboso con una temperatura máxima que alcanzará los 40.5°C. Durante las primeras horas de la mañana, el clima será agradable con vientos moderados que alcanzarán una velocidad máxima de 25 km/h. La huemided variará alrededor del 80%, haciendo que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la segunda mitad del día, las condiciones climáticas continuarán parcialmente nubosas. La temperatura mínima se estabilizará en torno a los 4.7°C. Los vientos seguirán soplando a una velocidad promedio de 25 km/h, generando una tarde más ventosa de lo habitual. A medida que avance la noche, las condiciones serán aptas para observaciones astronómicas básicas, ya que la nubosidad disminuirá ligeramente.

Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre siempre y cuando se tomen precauciones contra el fuerte viento.