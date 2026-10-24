En 2003, Dog el Cazarrecompensas capturó al prófugo más buscado de la época: 23 años después, lo liberaron a pesar de tener una condena de 124 años Foto: IMDb/Dominio Público

El 18 de junio de 2003 Duane Lee Chapman (73), un exagente de fianzas, atrapó a en la ciudad de México a Andrew Luster (62), un violador serial que por entonces estaba prófugo de la Justicia. Debido a esa hazaña se convirtió en “Dog, el Cazarrecompensas”, conocido por capturar fugitivos en diferentes partes de Estados Unidos.

El mismo Duane recordó en varias entrevistas que convirtió este “oficio” en su profesión después de haber sido condenado a cinco años por el homicidio de Jerry Bowers Oliver en 1976. Chapman pasó 18 meses en la cárcel y siempre sostuvo que era inocente.

Sin embargo, la noticia de esta semana no tiene que ver con él específicamente, sino con Luster. Es que el delincuente fue liberado tras cumplir poco más de 20 años en prisión. El Departamento de Correcciones y Rehabilitación (CDCR) explicó, según el medio estadounidense CBS, que el abusador accedió a la libertad condicional especialmente por su buena conducta y por trabajar dentro de la cárcel.

Quién es Andrew Luster, el prófugo que Dog el Cazarrecompensas atrapó en 2003 y ahora recuperó la libertad

Andrew Stuart Luster, nacido el 15 de diciembre de 1963 en Las Vegas, estado de Nevada, es un millonario estadounidense bisnieto del empresario de cosméticos Max Factor. Hijo del psiquiatra Henry Luster y de Elizabeth Luster, pasó gran parte de su vida en California y, ya de adulto, comenzó a dedicarse a los negocios.

Andrew Luster actualmente tiene 62 años y cumplió dos décadas en prisión. Lo liberaron el pasado 11 de octubre y actualmente vive en Glendora, California. Foto: IMDb/Dominio Público

Hacia finales de los años 90, el sujeto fue acusado de abusar a tres mujeres y de filmar los actos sexuales. Sin embargo, se lo investigó por otros más de 80 casos de similares características.

En 2000 Luster fue detenido, pero rápidamente salió de prisión tras pagar una fianza de 1 millón de dólares. A pesar de que el proceso judicial en su contra continuó en pie, el individuo se escapó de Estados Unidos y se radicó en México.

Mientras la Policía del país norteamericano empezó un operativo de búsqueda internacional, el Tribunal de Ventura procedió con un juicio en su contra y lo condenó en ausencia a 124 años de prisión.

Tres años después de su huida fue atrapado por Chapman y regresó a su país para cumplir la pena correspondiente. Cabe recordar que en 2013 un Tribunal Federal de California ajustó la condena de 124 años y la redujo a 50. Por eso, el pasado 11 de octubre finalmente el sujeto pudo acceder a la libertad condicional.

Los magistrados no solo destacaron su comportamiento dentro de la cárcel sino que manifestaron, además, que había cumplido el tiempo de su sentencia aplicable a la ley. De esta manera, ya podía gozar de la libertad.

Así fue el operativo y la captura que marcó un antes y un después en la carrera de Dog el Cazarrecompensas

En junio de 2003, “Dog, el Cazarrecompensas” viajó a Puerto Vallarta, México, junto a su hijo Leland después de recibir información sobre Andrew Luster; los datos indicaban que estaba escondido en esa ciudad. Una vez allí, localizaron al fugitivo en un puesto de tacos. Tenían en su poder una fotografía del prófugo que había difundido el Departamento del Sheriff de Ventura y, por eso, pudieron identificarlo. Así, después de un breve enfrentamiento, lograron capturarlo.

Duane Chapman (73) es un reconocido cazarrecompensas de Estados Unidos. En 2003 capturó al abusador Andrew Luster. Foto: IMDb/Dominio Público

Horas más tarde, lo entregaron a las autoridades mexicanas, quienes decidieron enviar al abusador de nuevo a Estados Unidos para que cumpla su condena en el país.

Sin embargo, el comportamiento de Duane Chapman no fue bien recibido por la Policía de México, ya que esta “profesión” no existe en el país. Tal es así que lo procesaron por “privación ilegítima de la libertad”. Por otro lado, en entrevistas posteriores, Chapman aseguró que nunca recibió una recompensa por haber atrapado al delincuente.

Qué se sabe sobre el polémico beneficio legal que permitió la liberación de Luster

La liberación de Andrew Luster fue un severo golpe para Chapman, quien aseguró en un reportaje con Fox News que espera “que el violador no vuelva a cometer un delito”.

Tanto en 2024 como en 2025, la Fiscalía se opuso enfáticamente a la libertad condicional del abusador sexual, sin embargo, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación hizo caso omiso y terminó por autorizarla basándose en el cálculo de cumplimiento de condenas y de créditos penitenciarios.

Medios locales como NBC Los Ángeles aseguraron que Luster ahora se encuentra viviendo en Glendora, aunque no fue bien recibido ni por los vecinos ni por el propio alcalde del condado californiano.