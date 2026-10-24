“1955 Bar & Grill”: el bodegón temático de Junín que enamora a los fanáticos del automovilismo y los platos abundantes

"1955 Bar & Grill", el bodegón temático de Junín que enamora a los fanáticos del automovilismo. Foto: Instagram parador1955

En una ciudad donde la pasión por el automovilismo forma parte de la identidad local, el bodegón “Parador 1955 - Bar & Grill” encontró la manera de convertir esa tradición en una experiencia gastronómica distinta. Ubicado sobre la avenida Benito de Miguel, en la ciudad bonaerense de Junín, el espacio se transformó en una de las propuestas más originales de la región gracias a una combinación que seduce tanto a viajeros como a vecinos: cocina abundante, ambientación retro y homenaje permanente al mundo de los fierros.

El infalible chori de autor con papas fritas y provolone que ofrece el bodegón temático "1955 Bar & Grill". Foto: Instagram parador1955

El nombre “1955” remite directamente a una de las épocas doradas del automovilismo argentino y, especialmente, a la figura de Eusebio Marcilla, el histórico piloto juninense conocido como “El Caballero del Camino”. Esa inspiración atraviesa cada rincón del lugar. Autos clásicos, motos antiguas, carteles vintage y piezas de colección convierten al restaurante en una especie de museo temático donde la nostalgia automovilística funciona como parte central de la experiencia.

Qué se puede comer en 1955 Bar & Grill

Más allá de la estética, el gran atractivo del lugar sigue siendo la comida. La propuesta gastronómica mantiene el espíritu clásico del bodegón argentino: platos generosos, recetas caseras y sabores contundentes. Durante el día funciona como un parador ideal para quienes buscan una comida rápida al paso, mientras que por la noche toma protagonismo la cocina al disco, una de las especialidades de la casa.

El brisket de vacío con papas fritas que ofrece el bodegón temático de automovilismo "1955 Bar & Grill". Foto: Instagram parador1955

Entre los platos más recomendados por quienes visitan el restaurante aparecen el cordero al disco, la bondiola glaseada, el bife de chorizo y distintas preparaciones de pastas y carnes pensadas para compartir. Las porciones abundantes y la buena relación entre calidad y precio son dos de los aspectos más valorados por los clientes.

El ambiente familiar también es parte de la propuesta. Muchos visitantes destacan la atención cercana y personalizada, además del clima relajado que invita a quedarse largo rato recorriendo los detalles de la ambientación y descubriendo piezas históricas vinculadas al automovilismo argentino.

Turismo gastronómico en Junín: una parada obligada para viajeros

En los últimos años, los bodegones temáticos comenzaron a ganar protagonismo dentro del turismo gastronómico argentino, y “1955 Bar & Grill” se convirtió en uno de los ejemplos más llamativos del noroeste bonaerense. En un contexto donde muchos bares y restaurantes apuestan a propuestas similares, este espacio logró diferenciarse recuperando conceptos tradicionales como la identidad local, la historia y el encuentro alrededor de la mesa.

“1955 Bar & Grill” se convirtió en uno de los bodegones temáticos más llamativos del noroeste bonaerense. Foto: Instagram parador1955

Gracias a su ubicación estratégica dentro de Junín, el restaurante también se consolidó como una parada frecuente para quienes atraviesan la ciudad o recorren la región. La combinación entre cultura fierrera, espíritu bodegonero y cocina abundante terminó por convertirlo en mucho más que un restaurante: hoy es uno de los rincones gastronómicos más curiosos y convocantes de Junín.

Cómo llegar a “1955 Bar & Grill”

En auto

Salí de Buenos Aires tomando el Acceso Oeste.

Continuá por la Ruta Nacional 7 rumbo a Luján, Carmen de Areco, Chacabuco y Junín.

El recorrido es de aproximadamente 260 kilómetros y demanda entre 3 y 3 horas y media, según el tránsito.

Al ingresar a Junín, seguí las indicaciones hacia Avenida Dr. Benito de Miguel.

El restaurante está a la altura del 1045, una de las principales avenidas de acceso a la ciudad.

En micro

Desde la Terminal de Ómnibus de Retiro salen servicios diarios hacia Junín. Empresas como Pullman General Belgrano y Condor Estrella suelen cubrir el trayecto. Una vez en la terminal de Junín, el restaurante queda a pocos minutos en taxi o remis.