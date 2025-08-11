Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

lunes, 11 de agosto de 2025, 06:06

En Tierra Del Fuego, el clima para este lunes 11 de agosto de 2025 tendrá características de clima frío en general. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas mínimas se mantendrán cerca de los -0.6°C. Se anticipa una sensación térmica de fresco debido a los vientos del norte con una velocidad promedio de 11 km/h. Aunque no se espera precipitación significativa, la humedad se mantendrá alta, al 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y hacia la noche, el clima seguirá presentando un cielo intermitentemente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 2.9°C, y los vientos aumentarán ligeramente su velocidad aproximándose a los 22 km/h. Es importante tener en cuenta la alta humedad que seguirá presente a lo largo del día. No se prevén precipitaciones, permitiendo una noche tranquila y sin cambios mayores en el clima.

Observaciones astronómicas

Hoy, el amanecer civil será a las 09:54, y el atardecer llegará alrededor de las 17:12. La salida de la luna será a las 15:57, ofreciendo un espectáculo nocturno celestial para quienes disfruten de estas observaciones astronómicas.