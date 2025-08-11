Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

En Tierra Del Fuego, el clima para este lunes 11 de agosto de 2025 tendrá características de clima frío en general. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas mínimas se mantendrán cerca de los -0.6°C. Se anticipa una sensación térmica de fresco debido a los vientos del norte con una velocidad promedio de 11 km/h. Aunque no se espera precipitación significativa, la humedad se mantendrá alta, al 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y hacia la noche, el clima seguirá presentando un cielo intermitentemente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 2.9°C, y los vientos aumentarán ligeramente su velocidad aproximándose a los 22 km/h. Es importante tener en cuenta la alta humedad que seguirá presente a lo largo del día. No se prevén precipitaciones, permitiendo una noche tranquila y sin cambios mayores en el clima.

Observaciones astronómicas

Hoy, el amanecer civil será a las 09:54, y el atardecer llegará alrededor de las 17:12. La salida de la luna será a las 15:57, ofreciendo un espectáculo nocturno celestial para quienes disfruten de estas observaciones astronómicas.