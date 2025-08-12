Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Clima en Córdoba

En la mañana de hoy, Córdoba presentará un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 7.3°C. El clima se mantendrá relativamente estable, con una leve brisa y una humedad máxima del 54%. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo puede mostrar nubes ocasionales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, las condiciones en Córdoba continuarán con un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 21.9°C. Al caer la noche, el clima recuperará cierta frescura, con vientos que podrían incrementarse hasta los 12 km/h. Al anochecer, el cielo se mantendrá con nubes dispersas y la misma tónica de humedad leve.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 8:12 de la mañana y se ocultará a las 18:21. Un día más corto pero con posibilidades de disfrutar el ocaso al final de la jornada. Las condiciones astronómicas son favorables para quienes busquen aprovechar las horas de sol disponible.