Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025
En la mañana de hoy, Córdoba presentará un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 7.3°C. El clima se mantendrá relativamente estable, con una leve brisa y una humedad máxima del 54%. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo puede mostrar nubes ocasionales.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde, las condiciones en Córdoba continuarán con un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 21.9°C. Al caer la noche, el clima recuperará cierta frescura, con vientos que podrían incrementarse hasta los 12 km/h. Al anochecer, el cielo se mantendrá con nubes dispersas y la misma tónica de humedad leve.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025
Hoy, el sol hará su aparición a las 8:12 de la mañana y se ocultará a las 18:21. Un día más corto pero con posibilidades de disfrutar el ocaso al final de la jornada. Las condiciones astronómicas son favorables para quienes busquen aprovechar las horas de sol disponible.