Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Pronóstico climático

El clima en Río Negro para hoy martes 12 de agosto de 2025 comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas comenzarán frescas y podrían iniciar desde los 6.8°C. A medida que avanza el día, la temperatura se calentará lentamente alcanzando un máximo de 17.1°C. La humedad será predominante, con un porcentaje máximo del 82%, lo que hará que el ambiente se sienta más denso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde y noche, las condiciones se mantendrán con cielo parcialmente cubierto. No hay precipitaciones en la previsión para hoy, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado a las 17:51. Los vientos soplarán del oeste con una velocidad máxima de 22 km/h, lo que puede generar algunas ráfagas ocasionales, pero no alterará significativamente el clima apacible. Las temperaturas en la noche se suavizarán, creando una atmósfera serena para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer está pronosticado para las 08:33, ofreciendo una vista espectacular del sol ascendiendo en el horizonte. El ocaso se producirá a las 17:51, brindando una oportunidad perfecta para observar un hermoso atardecer. Aproveche la ocasión para planificar actividades al aire libre durante la tarde, cuando el sol esté mostrando sus últimos rayos.