Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Pronóstico climático
martes, 12 de agosto de 2025, 06:03

El clima en Río Negro para hoy martes 12 de agosto de 2025 comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas comenzarán frescas y podrían iniciar desde los 6.8°C. A medida que avanza el día, la temperatura se calentará lentamente alcanzando un máximo de 17.1°C. La humedad será predominante, con un porcentaje máximo del 82%, lo que hará que el ambiente se sienta más denso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde y noche, las condiciones se mantendrán con cielo parcialmente cubierto. No hay precipitaciones en la previsión para hoy, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado a las 17:51. Los vientos soplarán del oeste con una velocidad máxima de 22 km/h, lo que puede generar algunas ráfagas ocasionales, pero no alterará significativamente el clima apacible. Las temperaturas en la noche se suavizarán, creando una atmósfera serena para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer está pronosticado para las 08:33, ofreciendo una vista espectacular del sol ascendiendo en el horizonte. El ocaso se producirá a las 17:51, brindando una oportunidad perfecta para observar un hermoso atardecer. Aproveche la ocasión para planificar actividades al aire libre durante la tarde, cuando el sol esté mostrando sus últimos rayos.