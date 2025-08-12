Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para Tucumán

El clima para hoy en Tucumán se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas matutinas se situarán en torno a los 8.5°C, con una humedad que podría alcanzar el 72.4%. Se esperan vientos suaves con una velocidad máxima de hasta 11 km/h, lo que podría influir ligeramente en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde y noche, las condiciones atmosféricas mantendrán el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas esperadas subirán hasta un valor máximo de 22.4°C. Las ráfagas de viento podrían aumentar a una velocidad de 11 km/h, manteniendo la humedad alta en un 80%. Es recomendable llevar algún abrigo ligero si planea salir más tarde.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Si vas a estar al aire libre, considerar el uso de protector solar, aunque el sol esté oculto tras las nubes. También, una botella de agua será útil para mantenerse hidratado durante el día. El fuerte viento es poco probable, pero siempre es bueno estar preparado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 08:06 hora local, y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día con muchas horas para disfrutar del aire fresco y las actividades al aire libre.