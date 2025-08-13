Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima en San Luis

Clima en San Luis esta mañana

El clima en San Luis en la mañana de este miércoles será marcadamente estable. Se espera que las temperaturas mínimas se mantengan en torno a los 7.5°C, con máximas alcanzando los 17.7°C durante las primeras horas del día. El cielo estará parcialmente nuboso, aportando un fresco matinal que podría requerir una capa adicional de abrigo. La humedad se mantendrá en niveles medios, aportando una sensación térmica general agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, San Luis verá un leve incremento en la velocidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h. Aunque se espera que las nubes se dispersen ocasionalmente, el clima seguirá siendo predominantemente estable, sin probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin preocupaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 8:25 de la mañana, ofreciendo un amanecer pintoresco. La puesta de sol está programada para las 18:24, marcando el final del día con un panorama que podría ser memorable para quienes disfruten de seguir el curso del sol.