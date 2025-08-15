Científicos crearon una pasta dental con pelo humano: aseguran que solucionará para siempre la aparición de caries

Investigadores de Londres descubrieron que una sustancia presente en el cabello actúa con mucha más eficacia que el flúor. Cómo funcionaría.

Pasta dental Foto: unsplash

Científicos del King’s College de Londres, en Inglaterra, desarrollaron un nuevo tipo de pasta dental que podría revolucionar la salud bucal y que aumentaría la resistencia de los dientes a la placa y a las bacterias que son la causantes de las caries. Sin embargo, una curiosidad estremece a toda la comunidad, ya que podría ser fabricada con cabello humano.

Según indicaron los investigadores, el pelo sirve como reemplazo del flúor, ya que tiene una sustancia que podría ser aún más efectiva. Herif Elsharkawy, autor principal del estudio, expresó: “Entramos en una era emocionante donde la biotecnología nos permite no solo tratar los síntomas, sino también restaurar la función biológica utilizando los propios materiales del cuerpo”.

Pasta dental Foto: unsplash

En este mismo sentido, comentó: “Con un mayor desarrollo y las alianzas adecuadas con la industria, pronto podremos lograr sonrisas más fuertes y saludables con algo tan simple como un corte de pelo”.

El elemento fundamental para realizar esta pasta dental, según el estudio, es la queratina, una proteína que se encuentra en el cabello y las uñas y que, se ha demostrado recientemente que ayuda a proteger contra las caries y reparar daños mucho mejor de lo que lo hace el flúor.

Esto ocurre debido a que forma una capa densa de mineral que imita la estructura y la función del esmalte para proteger el diente y de esta forma, cuida su salud y sella los canales nerviosos que pueden generar sensibilidad.

La queratina ayudaría al cuidado de los dientes

Pasta dental con pelo: aún no está lista, pero promete grandes cambios

El producto llegaría al mercado dentro de dos o tres años, pero sus primeros resultados fueron publicados en la revista Advanced Healthcare Materials.

De acuerdo a New York Post, para el estudio emplearon queratina tomada de lana de oveja y en las pruebas, descubrieron que aplicar la proteína, ocurre una interacción con los minerales presentes en la saliva, creando una estructura cristalina similar al esmalte dental, y se convierte en un punto central, ya que una vez que el diente pierde su esmalte, no se regenera.

Productos dentales, sonrisa, dientes, boca

“Los hallazgos sobre la queratina se consideran un avance en la odontología regenerativa, un campo centrado en aprovechar los mecanismos de curación del propio cuerpo en lugar de materiales sintéticos para reparar y regenerar los tejidos dentales dañados”, resalta el estudio.

Por su parte, Sara Gamea, investigadora del King’s College London y coautora del estudio, aseguró: “No solo se obtiene de forma sostenible a partir de residuos biológicos como el cabello y la piel, sino que también elimina la necesidad de las resinas plásticas tradicionales, comúnmente utilizadas en odontología restauradora, que son tóxicas y menos duraderas”.