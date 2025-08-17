Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto de 2025
Clima para hoy en San Luis. En la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 7.5°C. La humedad se mantendrá alrededor del 42% y el viento soplará a una velocidad media de 22 km/h. No se espera ningún tipo de precipitación. Una jornada ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde, la situación se mantendrá similar, con temperaturas alcanzando los 17.7°C como máximo. Los vientos seguirán con una intensidad de alrededor de 22 km/h, lo que traerá un aire más fresco hacia la noche. La humedad subirá ligeramente a medida que avanzan las horas, alcanzando un pico de 66% en la noche. No se espera que ocurran lluvias, lo que convierte a esta jornada en un día cómodo para cualquier planificación.
Observaciones astronómicas
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 17 de agosto de 2025. El amanecer se producirá a las 8:25 y el atardecer tendrá lugar a las 18:24, dando lugar a un día moderadamente largo con abundante luz solar.