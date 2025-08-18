Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 18 de agosto de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy San Luis

Hoy en San Luis, el clima estará marcado por un cielo mayoritariamente parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas tendrán un mínimo de 7.5°C y se espera alcanzar un máximo de 17.7°C hacia el mediodía. La humedad será considerable, alcanzando un 66%, lo cual puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frías de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde, el clima se mantendrá agradable con una ligera brisa soplando a una velocidad máxima de 19 km/h. El atardecer traerá temperaturas frescas, pero agradables, y el cielo continuará con intervalos de nubes. A medida que la noche caiga, la temperatura bajará, pero el clima se mantendrá estable, sin previsión de lluvias o tormentas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 18 de agosto de 2025

El amanecer está programado para las 08:25, mientras que la puesta del sol será a las 18:24. Esto nos deja con un largo día para disfrutar de las actividades al aire libre. La fase de la luna no tendrá un gran impacto en el clima de hoy, pero fortalecerá el encanto de la noche con una sutil iluminación lunar.