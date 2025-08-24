Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Pronóstico diario

Condiciones meteorológicas en Córdoba para este domingo

En la mañana, el clima en Córdoba se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas comenzando desde los 7.3 grados centígrados. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad relativa alcanzará un 31%, con vientos leves de hasta 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, la temperatura máxima rondará los 21.9°C. Según el pronóstico, el día persistirá con nubosidad parcial, y los vientos podrían incrementarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h. Por la noche, el cielo continuará despejado, garantizando una noche agradable y sin probabilidad de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 24 de agosto de 2025

El amanecer está previsto para las 08:12 y la puesta del sol será a las 18:21, asegurando un día de larga duración en Córdoba.