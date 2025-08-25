Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Clima Local

Este lunes en Córdoba el clima presenta un panorama de parcial nubosidad. Por la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en 7.3°C. Si planeas salir temprano, recuerda llevar abrigo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, los termómetros alcanzarán una máxima de 21.9°C, ideal para actividades al aire libre, si bien el cielo podría presentar intervalos nubosos. Los vientos, predominantes del norte, soplarán con una velocidad media de 19 km/h, sin llegar a ser incómodos para todos clientes.

Es importante estar atento a los cambios repentinos del tiempo, y usar protector solar si decides salir durante las horas pico de sol.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

En la noche, se espera que las temperaturas disminuyan pero mantengan un nivel agradable, permitiendo disfrutar del aire libre. Aprovecha para ver las estrellas, ya que la humedad será baja, 31%, favoreciendo cielos despejados y una excelente visibilidad.