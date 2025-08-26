Una popular marca de ropa se expande en Argentina con nuevos locales: destacan su parecido a H&M

La marca de indumentaria busca establecerse en Latinoamérica y por eso decidió poner más tiendas.

Ropa de colores. Foto: Unsplash.

En los últimos días se oficializó la llegada de nuevos locales de una marca de ropa uruguaya, que ya tiene un local en Florida y Tucumán, pleno microcentro porteño. Esta marca extranjera se sumará a otras que también anunciaron su apertura en los principales shoppings de Buenos Aires.

Se trata de Indian. Este lugar de indumentaria femenina y masculina tiene una gran similitud con la ropa de H&M, la popular cadena sueca de fast-fashion y, a partir de su extensión en Argentina, busca facilitar el acceso a la moda e imponer una impronta regional.

Indian, ropa. Foto: Instagram Indian.argentina

De hecho, quienes hayan visitado Punta del Este o Colonia, podrán haberse detenido a ver las vidrieras de Indian. Antes de fin de año, la firma abrirá una nueva tienda en CABA, más precisamente en la esquina de Florida y Juan Domingo Perón.

Además, tiene previsto inaugurar al menos nueve tiendas más en distintas ciudades del país como Mendoza, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca. Además, se confirmó que Indian ya lanzó una plataforma de venta online, permitiendo que sus productos estén disponibles para consumidores en cualquier punto del país.

Indian también tendrá tienda online. Foto: Freepik

Qué ropa se puede encontrar en Indian

Según indica su página, Indian tiene una propuesta diversa y accesible, ya que ofrece ropa femenina, masculina e infantil, además de una atractiva línea de decoración y diseño para el hogar.

Uno de sus principales diferenciales es el dinamismo: renueva sus colecciones cada semana, generando una constante sensación de novedad que incentiva al consumidor a volver siempre por más. Gracias a su estética y precios competitivos, muchos la apodaron como “la H&M uruguaya”, ya que se impone en la moda del fast-fashion en la región, ideal para comprar ropa linda y cómoda, tanto para verano como para invierno.

Ropa, indumentaria, vestimenta. Foto: Unsplash

Su expansión en Argentina marca una nueva etapa para la moda en el país, apostando a una experiencia de compra fresca, versátil y al alcance de todos.