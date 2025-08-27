Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Condiciones meteorológicas para la mañana en Córdoba

Hoy, el clima en Córdoba por la mañana será de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, lo que hará que la mañana sea fresca. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una sensación de frescura adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En tanto, para la tarde el clima continuará con parcialidad nubosa y una temperatura máxima de alrededor de 21.9°C. Los vientos podrían incrementarse ligeramente, alcanzando una velocidad de hasta 15 km/h. La noche mantendrá las nubes dispersas, y las temperaturas comenzarán a descender hacia la madrugada. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 27 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, lo que nos permitirá disfrutar de un día con más de diez horas de luz natural.