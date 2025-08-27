Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025
Condiciones meteorológicas para la mañana en Córdoba
Hoy, el clima en Córdoba por la mañana será de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, lo que hará que la mañana sea fresca. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una sensación de frescura adicional.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En tanto, para la tarde el clima continuará con parcialidad nubosa y una temperatura máxima de alrededor de 21.9°C. Los vientos podrían incrementarse ligeramente, alcanzando una velocidad de hasta 15 km/h. La noche mantendrá las nubes dispersas, y las temperaturas comenzarán a descender hacia la madrugada. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 27 de agosto de 2025
El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, lo que nos permitirá disfrutar de un día con más de diez horas de luz natural.