Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy en Buenos Aires, el clima está previsto que sea tranquilo con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 5.6°C, ofreciendo un respiro del frío invernal. El viento será una constante con una velocidad media de hasta 21 km/h, pero no se esperan precipitaciones, lo que resulta ideal para actividades al aire libre.

El nivel de humedad durante el día rondará el 92%, lo que podría generar una sensación térmica más baja para quienes transiten en la calle.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, el clima se mantendrá similar al de la mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas ascenderán ligeramente, alcanzando un máximo de 15.7°C. Aunque el viento seguirá presente, no se prevé que se intensifique más allá de lo experimentado en las horas anteriores. La visibilidad nocturna será adecuada y sin lluvia, lo que hace que este sábado sea un día agradable para disfrutar de diversas actividades.