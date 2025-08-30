Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 30 de agosto de 2025, 06:01

Hoy en Buenos Aires, el clima está previsto que sea tranquilo con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 5.6°C, ofreciendo un respiro del frío invernal. El viento será una constante con una velocidad media de hasta 21 km/h, pero no se esperan precipitaciones, lo que resulta ideal para actividades al aire libre.

El nivel de humedad durante el día rondará el 92%, lo que podría generar una sensación térmica más baja para quienes transiten en la calle.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, el clima se mantendrá similar al de la mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas ascenderán ligeramente, alcanzando un máximo de 15.7°C. Aunque el viento seguirá presente, no se prevé que se intensifique más allá de lo experimentado en las horas anteriores. La visibilidad nocturna será adecuada y sin lluvia, lo que hace que este sábado sea un día agradable para disfrutar de diversas actividades.