Un crimen sin resolver, una condena en ausencia y un sospechoso que no pasó ni un día en prisión: el intrigante caso de Sophie Toscan du Plantier

Se cumplen 30 años del crimen de Sophie Toscan du Plantier. Foto: IMDb

El crimen de Sophie Toscan du Plantier hasta el día de hoy es un asesinato sin respuestas, es una herida abierta en la historia policial de un pequeño pueblo de Irlanda llamado West Cork que este próximo 23 de diciembre cumplirá tres décadas.

La productora francesa tenía 39 años cuando un sujeto aún no identificado la mató de un salvaje golpe en la cabeza en su casa de vacaciones para luego descartar el cuerpo en la puerta de la vivienda.

Para ese entonces, Sophie era una figura relativamente conocida en el ámbito cinematográfico. Como esposa del productor Daniel Toscan du Plantier, quien ya tenía un amplio recorrido en la industria además como gerente de publicidad del periódico Frances Soir y como director general del cine Gaumont, solía acompañarlo a diversas alfombras rojas en la presentación de largometrajes e incluso llegó a colaborar en sus producciones.

Sin embargo, aquel diciembre de 1996, la pareja se enfrentaba a un pequeño distanciamiento. Por tal motivo, Sophie decidió tomarse un descanso en su casa de West Cork, ubicada en una zona rural inhóspita muy cerca de Schull y Toormore. La mujer solía viajar al lugar para despejarse, pasar un tiempo a solas y para escribir.

El periodista Ian Bailey, el principal sospechoso, pero nunca fue encarcelado. Foto: IMDb

23 de diciembre de 1996, el día del crimen de Sophie Toscan du Plantier

Sophie llegó a West Cork el 22 de diciembre. Todo parecía ir normal. Sin embargo, un vecino de la zona encontró el cuerpo de la mujer en la puerta de su vivienda: llevaba la ropa para dormir. En las horas posteriores al hallazgo, los policías pudieron constatar que la mujer había sido asesinada por un fuerte golpe en la cabeza propinado por una piedra, que fue hallada en la escena del crimen.

Una de las primeras preguntas que se hizo la policía tuvo que ver con la identidad del sospechoso. ¿Entró a la casa o Sophie salió y fue atacada en la entrada? Los agentes no pudieron confirmar en los treinta años que pasaron cómo y cuáles fueron los últimos movimientos de la mujer.

Sin embargo, una de las principales hipótesis que se sostuvo es que Sophie podría haberle abierto la puerta al agresor por propia voluntad, es decir, que a priori el asesino conocía a la mujer. De ahí, el principal sospechoso que surgió en la investigación poco tiempo después.

Ian Bailey, el principal sospechoso del caso

Si bien su nombre no apareció como uno de los primeros tenidos en cuenta por la policía, sí se puede decir que fue el principal y a quien la familia decidió llevar a juicio en un debate histórico. Ian Bailey era un periodista inglés que vivía muy cerca de la zona en la que habitaba Sophie.

No se conocían en persona, pero algunos allegados a la productora sostuvieron que ella -meses antes de su asesinato- se había estado escribiendo por carta con un extraño periodista de Irlanda. Bailey siempre lo negó. Solo le afirmó a la policía que había visto a Du Plantier en algunas ocasiones en su casa, pero “de lejos”.

La Policía de Irlanda comenzó a investigarlo a partir de sus artículos periodísticos. El sujeto daba ciertos detalles certeros y muy profundos sobre la causa que empezaron a llamar la atención de los investigadores. Por tal motivo, en febrero de 1997, se decidió su primera detención. No obstante, por falta de pruebas, fue liberado. Lo mismo ocurrió al año siguiente, en 1998.

Este fue el principal problema de los investigadores: no se pudieron encontrar pruebas fehacientes de la presencia de Bailey en la casa de du Plantier aquella noche del 23 de diciembre.

Bailey tenía fama de “sujeto estrafalario” en el pueblo de West Cork y no era muy bien visto por los vecinos que lo describían como alguien “repugnante”. De hecho, un gran número de vecinos se presentaron ante las autoridades para decir que él era sospechoso del crimen.

Una de ellas fue Marie Farrell. La mujer dijo ante los medios y ante las autoridades que había visto en la escena del crimen a Bailey. Pero su declaración que, al principio fue clave, años más tarde, quedó anulada cuando finalmente se retractó por completo de lo dicho.

El juicio en Francia contra Ian Bailey

Como hacia 2019 el Poder Judicial de Irlanda había decidido no continuar con la investigación contra Bailey como sospechoso, la familia de la productora decidió llevar el caso a la Justicia de su país y así se decidió enjuiciar al periodista tras varios intentos fallidos de extraditarlo hacia Francia.

El 30 de mayo de 2019 -sin la presencia de Bailey- el Tribunal Supremo francés decidió condenarlo a 25 años de prisión luego de ser encontrado culpable del asesinato de Sophie.

No obstante, en 2020 la familia de la productora francesa no encontró justicia de manera completa ya que Irlanda rechazó nuevamente la extradición de Ian Bailey. Así, el sospechoso continuó viviendo allí sin acusación ni condenada alguna.

Bailey finalmente murió a raíz de una afección cardíaca en 2024 a los 66 años. Pese a la cantidad de denuncias en su contra, la Policía nunca encontró material genético suyo en la escena del crimen ni elementos concretos que probaran que él habría podido matar a Sophie. No estuvo preso ni un solo día, pero la familia de la productora está convencida de que él fue el asesino de la mujer de 39 años.

Mientras el marido de Sophie, Daniel, nunca se pronunció acerca del fallecimiento de su esposa, quien, continuó con la lucha por encontrar al responsable del homicidio de la mujer fue principalmente su hijo, Pierre-Louis Baudey-Vignaud, que al momento del crimen tenía tan solo 15 años, y que hasta el día de hoy sigue buscando justicia por su madre.