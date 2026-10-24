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Abrió en 1864 como un almacén y atravesó más de un siglo de transformaciones: hoy es uno de los bodegones históricos de CABA

Fue almacén, despacho de bebidas y escenario del cine argentino. Más de 160 años después, continúa siendo uno de los grandes tesoros gastronómicos de CABA.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El Federal
Objetos y fotografías recuerdan la Buenos Aires de antes Foto: Instagram @vivamosba
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En una esquina de San Telmo, entre edificios antiguos y calles que conservan parte de la identidad porteña, funciona un establecimiento que parece resistirse al paso del tiempo. Se trata de El Federal, uno de los bodegones y bares históricos más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires.

Su historia comenzó en 1864, cuando abrió como un almacén en la intersección de Carlos Calvo y Perú. Desde entonces, atravesó transformaciones comerciales, cambios urbanos y distintas etapas gastronómicas, pero logró conservar numerosos elementos de su pasado.

Actualmente, este bodegón histórico de CABA combina platos tradicionales, bebidas clásicas y una decoración repleta de recuerdos. Fotografías, botellas, publicidades y muebles antiguos convierten cada visita en un recorrido por diferentes momentos de la historia de Buenos Aires.

De almacén de barrio a histórico bodegón de San Telmo

Cuando El Federal comenzó a funcionar, el paisaje porteño era muy diferente. Por las calles de la zona circulaban carros y caballos, mientras los almacenes cumplían una función esencial para los vecinos.

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Bartolomé Mitre y Vedia
El Federal
Un antiguo almacén transformado en clásico de San Telmo Foto: Instagram @bareslosnotables

Con el paso de los años, el local se convirtió en un almacén de ultramarinos, un tipo de comercio muy difundido entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Allí se vendían alimentos, bebidas y productos importados, pero también era un punto de encuentro para conversar y conocer las novedades del barrio.

Entre las décadas de 1930 y 1960, funcionó principalmente como almacén y despacho de bebidas. La expansión de los supermercados y autoservicios modificó los hábitos de consumo, por lo que el establecimiento terminó adoptando el formato de bar y bodegón que mantiene en la actualidad.

Los objetos que conservan la memoria de Buenos Aires

Uno de los principales atractivos de El Federal es su ambientación. En sus salones permanecen publicidades antiguas, sifones de vidrio, botellas de aperitivos, fotografías y muebles de madera.

Su característica barra ocupa un lugar central y funciona como uno de los grandes símbolos del establecimiento. Los objetos distribuidos por las paredes permiten imaginar cómo eran los tradicionales almacenes porteños y las reuniones sociales de otras épocas.

También pueden encontrarse referencias a figuras estrechamente vinculadas con el tango y la cultura popular, como Roberto Goyeneche, Edmundo Rivero, Homero Manzi y Osvaldo Pugliese. Estas imágenes refuerzan la conexión del bodegón con la música, los cafés y las noches de la antigua Buenos Aires.

Qué se puede comer en este bodegón histórico de CABA

La carta mantiene el espíritu de las cantinas tradicionales. Entre sus opciones aparecen picadas, tortillas, sándwiches, lomos y pastas caseras, además de diferentes comidas pensadas para compartir.

El Federal
La histórica barra mantiene intacta su esencia Foto: Instagram @bareslosnotables

La picada acompañada por un vermut es una de las alternativas más asociadas con la identidad del lugar. Quesos, fiambres, aceitunas y aperitivos recuperan un ritual que durante décadas reunió a familiares, amigos y trabajadores alrededor de una mesa.

Más allá de su gastronomía, la experiencia se completa con sus pisos, la madera, las fotografías y la iluminación. El salón conserva una atmósfera difícil de reproducir en los establecimientos modernos.

El bodegón de San Telmo que llegó al cine argentino

La apariencia histórica de El Federal también despertó el interés de distintas producciones audiovisuales. Sus salones fueron utilizados como escenario de películas nacionales debido a su capacidad para representar décadas pasadas sin necesidad de grandes cambios.

El Federal
El Federal conserva más de 160 años de historia porteña Foto: Instagram @vivamosba

Entre las producciones vinculadas con el establecimiento aparecen “Cafetín de Buenos Aires”, “El tango cuenta su historia”, “Custodio de señoras” y “Adiós, Roberto”. Su presencia en el cine ayudó a transformar al antiguo negocio barrial en parte del imaginario cultural de la ciudad.

Por qué El Federal es parte del patrimonio porteño

La importancia de El Federal no se explica únicamente por su antigüedad. Su valor también reside en haber preservado una forma de encuentro característica de los viejos cafés y almacenes porteños.

En 2004, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró Sitio de Interés Cultural. Además, forma parte del circuito de Bares Notables de la Ciudad.

Ubicado en Carlos Calvo 599, demuestra que no siempre es necesario ingresar a un museo para acercarse a la historia. Basta con cruzar su puerta y observar un salón que lleva más de 160 años recibiendo generaciones de clientes.

El Federal continúa conservando la esencia de aquellos almacenes que fueron comercios, puntos de reunión y refugios para la conversación. Esa continuidad es uno de los secretos que explican por qué sigue siendo un clásico de San Telmo.

HistoriaBodegonesSan Telmo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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