Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en San Juan, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 9.2°C, lo que promete un inicio de día fresco. A lo largo del día, la humedad alcanzará un 48.6%, por lo que se recomienda llevar algo de abrigo al salir por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un máximo de 20.4°C. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que pueden llegar a los 22 km/h, añadiendo una sensación de frescura en esta jornada parcialmente nubosa. No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula.

Hacia la noche, las condiciones del tiempo continuarán siendo estables. El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y despejado, permitiendo una visibilidad clara de los astros para aquellos interesados en la observación astronómica.