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Detuvieron a “Lucía”, la viuda negra que engañó y desvalijó a un hombre de 64 años: es oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

La buscaban hace dos meses, cuando una víctima la denunció tras un robo en Quilmes. Fue detenida en Ezeiza. Las imágenes, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lucía, viuda negra que desvalijó a un hombre en Quilmes.
Lucía, viuda negra que desvalijó a un hombre en Quilmes. Foto: Captura de video.
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Una mujer de 31 años, que se desempeña como personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fue detenida en Ezeiza por engañar y desvalijar a un hombre bajo la modalidad de robo conocida como “viuda negra”.

Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Cayetano S., de 64 años, conoció a través de la aplicación de citas Bumble a Lucía Fernanda Díaz Da Mota, con quien mantuvo un encuentro en su domicilio luego de compartir una cena.

Detención de una viuda negra en Ezeiza.
Detención de una viuda negra en Ezeiza. Foto: Policía Bonaerense

El damnificado perdió la consciencia y se desvaneció producto de una intoxicación tras ingerir una bebida, por lo que fue internado; horas después, cuando se despertó, notó que la implicada le sustrajo objetos de valor.

Cayetano radicó la denuncia en la Justicia y personal de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto a agentes de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, analizó las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, relevó testimonios y otras medidas de prueba ordenadas por el Juzgado de Garantías número 1 de Quilmes.

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De este modo, las autoridades constataron que la involucrada presta servicio en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aunque actualmente se encontraba de licencia médica por motivos psiquiátricos.

Además, se ubicó el domicilio de Da Motta en Ezeiza, donde se realizó el allanamiento pertinente tras la autorización judicial y se secuestraron cuatro celulares, seis relojes de alta gama, perfumes de diferentes marcas, dos valijas pertenecientes a las víctimas, llaves de apertura, dos comandos de apertura y vestimenta presuntamente utilizada por la acusada en los ilícitos.

Detención de una viuda negra en Ezeiza.
Detención de una viuda negra en Ezeiza. Foto: Policía Bonaerense

La mujer formaría parte de una organización dedicada a los robos cometidos al estilo “viuda negra” mediante la captación de hombres vía redes sociales y el suministro de sustancias para desmayar a los afectados, a fin de robar dinero y otros objetos.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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