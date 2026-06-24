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Se dieron a conocer fotos del interior de la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega

Tras el levantamiento del secreto de sumario, se supo que los peritos hallaron restos de sangre en el baño de Barrelier, principal acusado del crimen.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Se dieron a conocer imágenes de la casa de Juan del Campillo en el barrio de Cofico, donde habrían asesinado a Barrelier.
Se dieron a conocer imágenes de la casa de Juan del Campillo en el barrio de Cofico, donde habrían asesinado a Barrelier. Foto: Canal 26
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A un mes del femicidio de Agostina Vega, trascendieron una serie de imágenes del interior de la casa de Claudio Barrelier, principal sospechoso del asesinato de la adolescente de 14 años. Se trata de imágenes de la vivienda, ubicada en la calle Juan del Campillo al 800 en el barrio de Cofico, en Córdoba.

Luego del levantamiento del secreto de sumario por parte del juez de la causa, Raúl Garzón, se supo que los peritos -gracias a los análisis que hicieron con luminol- encontraron restos de sangre en diferentes partes del domicilio del acusado, pero especialmente en el baño.

El baño de Claudio Barrelier, donde se encontraron restos de sangre. Foto: Infobae

Estas pruebas se realizan para detectar evidencia “invisible”, es decir, que previamente pudo haber sido eliminada a través de una limpieza como ocurrió con el caso de Barrelier.

Hasta el momento, solo se conocían imágenes de la casa del imputado por fuera, tras los informes policiales, trascendieron fotografías del baño y algunas de las habitaciones de la vivienda de Cofico.

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Una de las habitaciones de Claudio Barrelier. Foto: Caso Agostina Vega; Femicidio; Claudio Barrelier

A simple vista lo que se puede observar en el material es el completo desorden de cada uno de los cuartos. Desde ropa en el suelo, pilas de cajas con diferentes objetos como papeles, juguetes, bolsas y muebles.

En el caso del baño, la fotografía solo muestra parte de la ducha y el inodoro con productos de limpieza apoyados en la mesada.

El living de la casa de Claudio Barrelier, considerado autor material del asesinato. Foto: Caso Agostina Vega; Femicidio; Claudio Barrelier

El living y la cocina también se caracteriza por el desorden y la acumulación de elementos en las diferentes mesadas.

Cuál es la imputación de Claudio Barrelier y cómo avanza la causa

Claudio Barrelier está detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer de Córdoba. Tras ser arrestado, el acusado permaneció internado en el Hospital de la cárcel luego de que el informe psiquiátrico comprobara “ideas suicidas”.

Claudio Barrelier, de 33 años, era amigo y expareja de la madre de Agostina Vega, Melisa Heredia. Foto: Puntal

Recientemente, el fiscal Garzón agravó su imputación en la causa que investiga el femicidio de Agostina: ahora Barrelier está acusado de homicidio triplemente agravado.

Hace dos semanas, el presunto femicida estuvo cara a cara con el funcionario del Ministerio Público Fiscal y, si bien rechazó los delitos por los que se lo acusan, no aceptó responder preguntas.

Quiénes son los otros detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Soledad Andreani, acusada por encubrimiento agravado en la causa de Agostina. Foto: redes sociales.

Hasta el momento, la causa por el femicidio de la adolescente de 14 años tiene otros dos detenidos: Osvaldo Fasetta y Soledad Andreani.

Mientras Fasetta era inquilino en la casa de Cofico y amigo de Barrelier, Andreani era expareja del principal acusado. Ambos están imputados por “encubrimiento agravado”.

Agostina VegaCórdobaFemicidio
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Licenciada en Comunicación Audiovisual (UNSAM), locutora (ISER) y periodista especializada en temáticas de Sociedad. Trabajé en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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