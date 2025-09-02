Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Condiciones climáticas

Esta mañana, Santa Fe se despierta con un clima agradable. Se prevé un cielo despejado con pocas nubes, y temperaturas mínimas rondando los 7.9°C. La humedad será moderada, y los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, se espera que el cielo siga parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 18.5°C. No se anticipan precipitaciones en el transcurso del día, y los vientos se mantendrán estables en dirección y velocidad. Es un buen día para actividades al aire libre, con las condiciones climáticas ideales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de septiembre de 2025

Hoy, el amanecer está previsto para las 07:59, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:06. Aprovecha el día al máximo, ya que habrá muchas horas de sol antes que la luna ascienda nuevamente en el cielo a las 17:23.