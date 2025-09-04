Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre de 2025

Clima en San Juan

Hoy en San Juan, el clima se presentará con intervalos parciales de nubes a lo largo de la mañana. La temperatura mínima será de 9.2°C, alcanzando máximas alrededor de 20.4°C. La humedad ambiental se mantendrá en niveles moderados, proporcionando una sensación de frescura durante las primeras horas del día. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 17 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas momentáneas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde-noche, las condiciones atmosféricas seguirán mostrando un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas tenderán a disminuir lentamente conforme avance la noche, oscilando entre los 14°C y 20°C. La brisa podría intensificarse ligeramente, con vientos soplando a una velocidad media alrededor de 11 km/h. Durante este tiempo, es poco probable que se presenten precipitaciones, lo que mantiene a la provincia con bajas probabilidades de lluvia para el resto del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de septiembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol saldrá aproximadamente a las 08:29 de la mañana y se ocultará a las 18:37, brindando un hermoso atardecer a esa hora. La luna, por su parte, tendrá su salida a las 17:55 y se pondrá a las 08:00 del día siguiente.