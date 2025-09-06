Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Clima Jujuy

Esta mañana en Jujuy, se pronostica un clima moderado con cielos parcialmente cubiertos. La temperatura mínima será de 4.2°C y la máxima alcanzará los 18.4°C. La humedad se mantendrá alrededor del 85%, proporcionando un ambiente bastante húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, las condiciones del tiempo en Jujuy continúan similares, con vientos alcanzando una velocidad máxima de 13 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo seguirá parcialmente nublado. La temperatura se mantendrá estable, haciendo agradable el clima para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Considerando la alta humedad, se recomienda usar ropa ligera y llevar agua para mantenerse hidratado. Además, un paraguas puede ser útil en caso de sorpresas climáticas, dadas las condiciones cambiantes de la atmósfera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:01 y el atardecer será a las 18:41, proporcionando un día con suficiente luz natural para disfrutar de las actividades diurnas.