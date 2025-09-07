Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre de 2025

Clima en Jujuy

Este domingo, Jujuy espera un día con clima parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, ofreciendo un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre. El viento disfrutará de una velocidad moderada, rondando los 10 km/h, creando una sensación agradable en el ambiente. La humedad se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 85%, lo cual podría generar una atmósfera pesada en ciertos momentos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos parcialmente nublados y máximas de 18.4°C. La velocidad del vento aumentará ligeramente, alcanzando máximos de 13 km/h, lo cual podría repercutir en la sensación térmica en ciertas áreas al aire libre. Por la noche, el termómetro descenderá, pero las condiciones de nubosidad parcial se mantendrán, garantizando un cierre de día estable y agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:26 y se pondrá a las 18:41, ofreciendo una jornada completa de luz para disfrutar. Estos eventos astronómicos proporcionan un contexto perfecto para planificar actividades al aire libre, destacando el momento ideal para capturar vistas espectaculares del amanecer y atardecer sobre el paisaje jujeño.