Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre de 2025
El clima de hoy en Santa Fe promete un día con condiciones variables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. Al despertar, la humedad será perceptible, alcanzando niveles moderados que pueden hacerte sentir más fresco que de costumbre. El viento soplará a una velocidad promedio de 22 km/h, ofreciendo una ligera brisa matinal que refrescará el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas permanecerán estables con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas llegarán a los 18.5°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, siempre es recomendable estar preparado con un abrigo liviano o un paraguas por si las condiciones cambian inesperadamente. Los vientos continuarán soplando a velocidades similares, lo que mantendrá la sensación térmica controlada.