Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre de 2025

Clima local

El clima de hoy en Santa Fe promete un día con condiciones variables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. Al despertar, la humedad será perceptible, alcanzando niveles moderados que pueden hacerte sentir más fresco que de costumbre. El viento soplará a una velocidad promedio de 22 km/h, ofreciendo una ligera brisa matinal que refrescará el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas permanecerán estables con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas llegarán a los 18.5°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, siempre es recomendable estar preparado con un abrigo liviano o un paraguas por si las condiciones cambian inesperadamente. Los vientos continuarán soplando a velocidades similares, lo que mantendrá la sensación térmica controlada.