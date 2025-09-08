Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de septiembre de 2025
El estado clima en Santa Cruz durante esta mañana será de nubes dispersas con algunas nevadas ocasionales. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 3.4°C y se espera que lleguen hasta un máximo de 7.3°C. Habrá una humedad considerable del 80%, por lo que es recomendable usar ropa abrigada y protegerse del frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para la tarde, el clima permanecerá frío con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas podrían alcanzar los 7.3°C como máximo, mientras que el viento podría soplar con una intensidad de hasta 25 km/h. Hacia la noche, no se espera un cambio significativo en las condiciones climáticas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de septiembre de 2025
El amanecer está previsto a las 09:40, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:34. Con las noches llegando temprano, se sugiere aprovechar al máximo la luz del día para realizar actividades al aire libre.