Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de septiembre de 2025

Estado del Clima

El estado clima en Santa Cruz durante esta mañana será de nubes dispersas con algunas nevadas ocasionales. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 3.4°C y se espera que lleguen hasta un máximo de 7.3°C. Habrá una humedad considerable del 80%, por lo que es recomendable usar ropa abrigada y protegerse del frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde, el clima permanecerá frío con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas podrían alcanzar los 7.3°C como máximo, mientras que el viento podría soplar con una intensidad de hasta 25 km/h. Hacia la noche, no se espera un cambio significativo en las condiciones climáticas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de septiembre de 2025

El amanecer está previsto a las 09:40, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:34. Con las noches llegando temprano, se sugiere aprovechar al máximo la luz del día para realizar actividades al aire libre.