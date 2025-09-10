Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Tiempo en Jujuy

Clima en Jujuy durante la mañana

Este miércoles 10 de septiembre de 2025, el clima en Jujuy amanecerá con condiciones de tiempo despejado y temperaturas mínimas alcanzando los 4.2°C según el pronóstico. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de hasta 10 km/h, y la humedad se mantendrá en niveles bajos, alrededor del 46%. A medida que avance la mañana, la temperatura irá incrementándose, proporcionando una sensación térmica moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, se prevé que el día continuará mayormente despejado con una temperatura máxima de aproximadamente 18.4°C. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 13 km/h, proporcionando una brisa fresca a lo largo del día. En tanto, el nivel de humedad se mantendrá estable. Ya entrada la noche, las condiciones seguirán siendo favorables para una velada placentera bajo el cielo jujeño.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 7:26 y se ocultará a las 18:41, brindando un día de bastante luminosidad.