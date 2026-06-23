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El tiempo en Tucumán hoy, 23 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
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El pronóstico para Tucumán este 23 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 11 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Soleado
Viento
Norte 1 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 1 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Oeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 11 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 27m
Fase lunarCreciente
Iluminación67%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 23 de junio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:09 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 23 de junio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 11 - 31 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Norte 1 - 5 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Noreste 2 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noreste 7 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noreste 9 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Este 9 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Este 11 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Este 7 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Suroeste 1 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Oeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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