Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima diario

Durante la mañana de este sábado, el clima en Chubut presentará cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 7.3°C, creando un ambiente fresco e ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para el resto del día, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con máximas que alcanzarán los 14.7°C. Finalmente, el viento en la región se espera que tenga una velocidad máxima de 31 km/h. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 79%, contribuyendo a un clima seco para esta temporada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:49 y se despedirá a las 17:51, permitiendo un día con luz durante gran parte de la jornada para disfrutar.