Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 13 de septiembre de 2025, 06:01

Durante la mañana de este sábado, el clima en Chubut presentará cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 7.3°C, creando un ambiente fresco e ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para el resto del día, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con máximas que alcanzarán los 14.7°C. Finalmente, el viento en la región se espera que tenga una velocidad máxima de 31 km/h. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 79%, contribuyendo a un clima seco para esta temporada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:49 y se despedirá a las 17:51, permitiendo un día con luz durante gran parte de la jornada para disfrutar.