Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima Diario

Clima en La Rioja para hoy

Hoy en La Rioja, se espera un clima parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura máxima que alcanzará alrededor de 21.1°C. La mínima será de 6°C, lo que hace que el inicio del día sea fresco. Los vientos alcanzarán una velocidad media de 10 km/h. La humedad será alrededor del 70%, haciendo que el ambiente se sienta algo húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde y noche en La Rioja, el cielo estará parcialmente nublado, pero sin perspectivas de lluvias. Las temperaturas se mantendrán agradables aunque descenderán gradualmente, mientras que los vientos seguirán soplando con cadencia suave, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h.

Observaciones astronómicas

Ser testigo de la salida del sol es un placer que comenzará hoy a las 08:18, mientras que el atardecer será a las 18:35, cerrando el ciclo del día. Para los amantes de la astronomía, la salida de la luna será a las 17:55 y se pondrá a las 07:47. Usa estas horas para planificar observaciones astronómicas en este lunes 15 de septiembre de 2025.