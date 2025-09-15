Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima Hoy
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 15 de septiembre de 2025, 06:06

El clima en Salta durante la mañana

Esta mañana en Salta tendremos un día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, por lo que es recomendable abrigarse si debes salir temprano. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%. Las velocidades del viento alcanzarán máximos de 10 km/h, lo que hará que, aunque no haya precipitaciones fuertes, sea necesario tomar precauciones al moverse al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 21.2°C. La sensación de frescura se mantendrá debido al viento, el cual alcanzará velocidades de hasta 22.5 km/h. En la noche, se espera que las temperaturas bajen considerablemente, por lo que un abrigo será indispensable si planeas salir.

También podría interesarte

Cambios en el clima: cómo estará el pronóstico para este lunes 15 de septiembre y el resto de la semana

Cambios en el clima: cómo estará el pronóstico para este lunes 15 de septiembre y el resto de la semana

Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Nota: La ausencia de precipitaciones significativas ofrece un clima ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de septiembre de 2025

El amanecer hoy será a las 08:03, y el atardecer llegará a las 18:40. Asegúrate de planificar tus actividades con estos horarios en mente, especialmente si disfrutar del paisaje es parte de tus planes para el día.