Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima Hoy

El clima en Salta durante la mañana

Esta mañana en Salta tendremos un día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, por lo que es recomendable abrigarse si debes salir temprano. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%. Las velocidades del viento alcanzarán máximos de 10 km/h, lo que hará que, aunque no haya precipitaciones fuertes, sea necesario tomar precauciones al moverse al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 21.2°C. La sensación de frescura se mantendrá debido al viento, el cual alcanzará velocidades de hasta 22.5 km/h. En la noche, se espera que las temperaturas bajen considerablemente, por lo que un abrigo será indispensable si planeas salir.

Nota: La ausencia de precipitaciones significativas ofrece un clima ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de septiembre de 2025

El amanecer hoy será a las 08:03, y el atardecer llegará a las 18:40. Asegúrate de planificar tus actividades con estos horarios en mente, especialmente si disfrutar del paisaje es parte de tus planes para el día.