Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en San Juan, se espera una jornada con clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, brindando una sensación fresca. No se esperan lluvias significativas, con una humedad que podría alcanzar hasta un 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que alcanzará los 20.4°C. Los vientos serán suaves, con una velocidad máxima de 11 km/h. Hacia la noche, el clima se mantendrá estable, sin pronóstico de lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de septiembre de 2025

El amanecer en San Juan será a las 08:29 AM, mientras que el atardecer ocurrirá a las 06:37 PM. Si planeas disfrutar del cielo, estos horarios son ideales para contemplar las estrellas.