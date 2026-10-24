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Estuvo sellada durante 50 años en Nueva York: abrieron una cápsula del tiempo de 1976 con monedas del Bicentenario, planos y una carta oculta

La cápsula permaneció escondida detrás de una piedra fundacional en Staten Island. Al abrirla medio siglo después, encontraron monedas del Bicentenario, fotografías, documentos históricos y un mensaje dirigido al alcalde de Nueva York de 2026.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Cápsula en Nueva York
Monedas del Bicentenario recuperadas medio siglo después Foto: Instagram @norbertobriceno
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Una cápsula del tiempo sellada en 1976 fue abierta cincuenta años después en la planta de recuperación de aguas residuales de Port Richmond, situada en Staten Island, Nueva York.

En su interior había monedas conmemorativas del Bicentenario de Estados Unidos, planos arquitectónicos y de ingeniería, fotografías de trabajadores, recortes de diarios y una carta escrita por el exalcalde Abraham Beame. El mensaje tenía un destinatario especial: el alcalde que gobernara la ciudad en 2026.

La cápsula fue abierta el 21 de octubre de 2026, durante el anuncio de un importante proyecto para modernizar la histórica instalación.

Qué encontraron en la cápsula del tiempo de 1976

El recipiente había sido colocado detrás de la piedra fundacional del edificio administrativo. Los elementos seleccionados buscaban mostrar cómo era Nueva York durante uno de los períodos más difíciles de su historia.

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Mariquita Sánchez de Thompson
Abren una cápsula del tiempo en Nueva York
Video: X @Acyn

Entre los objetos recuperados aparecieron:

  • Monedas del Bicentenario estadounidense.
  • Planos de la ampliación de la planta.
  • El Informe de Calidad del Agua del Puerto de 1976.
  • Fotografías del personal.
  • Recortes periodísticos.
  • Una carta dirigida al alcalde de Nueva York de 2026.

Estados Unidos celebró en 1976 los 200 años de la Declaración de Independencia. Por ese motivo, ese año se acuñaron monedas con diseños especiales y numerosas instituciones guardaron objetos destinados a las generaciones futuras.

La carta oculta que esperó medio siglo

El documento más valioso fue escrito por Abraham Beame, alcalde de Nueva York entre 1974 y 1977. Su mandato coincidió con la grave crisis fiscal que llevó a la ciudad al borde de la bancarrota en 1975.

Cápsula en Nueva York
Los planos históricos hallados dentro de la cápsula Foto: Facebook / NYC Water

En la carta, Beame habló sobre los logros, fracasos, frustraciones y esperanzas de los neoyorquinos. También expresó su deseo de que las generaciones futuras pudieran nadar, pescar y disfrutar de los ríos y las playas de una ciudad ambientalmente más limpia.

El mensaje resulta especialmente significativo porque fue redactado en una época de austeridad, recortes y profunda incertidumbre económica.

El grave problema ambiental que enfrentaba Nueva York

Durante los años 70, Nueva York no tenía capacidad suficiente para tratar todos sus residuos. Cerca de 200 millones de galones de aguas residuales sin procesar eran descargados diariamente en los cursos de agua que rodeaban la ciudad.

La planta de Port Richmond, inaugurada en 1953, fue ampliada durante la gestión de Beame. Las obras elevaron su capacidad de tratamiento de 15 millones a 60 millones de galones diarios.

Actualmente, la instalación brinda servicio a aproximadamente 200.000 habitantes de Staten Island.

Una nueva inversión para proteger la planta

La apertura de la cápsula coincidió con el anuncio de una inversión de 185 millones de dólares. El proyecto contempla la renovación de equipos eléctricos, salas mecánicas, oficinas y sistemas de control.

También incorporará paredes reforzadas, ventanas elevadas y barreras contra inundaciones. Las autoridades esperan que las obras terminen durante el verano de 2029.

Cápsula en Nueva York
La cápsula del tiempo permaneció sellada desde 1976 Foto: Facebook / NYC Water

Hoy, Nueva York cuenta con 14 plantas que procesan alrededor de 1.300 millones de galones de aguas residuales por día. La ciudad pasó de tratar aproximadamente el 85% de sus residuos líquidos en los años 70 a capturar el 100% durante períodos de clima seco.

La cápsula de Port Richmond terminó siendo mucho más que una caja con objetos antiguos. Sus monedas, planos y fotografías permitieron reconstruir la Nueva York de 1976, mientras que la carta conectó a dos generaciones separadas por medio siglo.

HistoriaNueva YorkDescubrimiento
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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