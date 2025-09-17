Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

Clima de hoy

En San Juan, el clima para hoy presentará condiciones de parcial nubosidad durante la mañana con temperaturas mínimas de 9.2°C. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un viento que correrá a una velocidad moderada de hasta 11 km/h. La humedad alcanzará un máximo del 61%, haciendo que la sensación térmica sea fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que podrían llegar a un máximo de 20.4°C. El viento aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, lo cual puede generar una sensación térmica más baja. La humedad relativa se mantendrá entre el 33% y el 61%, otorgando condiciones cómodas y sin precipitaciones a la vista.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Es recomendable mantenerse hidratado durante el día debido a las condiciones de viento y evitar actividades al aire libre si estas rachas incrementan la molestia. Asimismo, al caer la noche, un abrigo ligero será adecuado ya que las temperaturas descenderán nuevamente hacia los 9 °C

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de septiembre de 2025

Hoy el sol hará su aparición en San Juan a las 08:29 AM y se despedirá a las 06:37 PM, brindándonos un día de aproximadamente 10 horas de luz diurna.