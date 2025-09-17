Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

miércoles, 17 de septiembre de 2025, 06:06

En San Juan, el clima para hoy presentará condiciones de parcial nubosidad durante la mañana con temperaturas mínimas de 9.2°C. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un viento que correrá a una velocidad moderada de hasta 11 km/h. La humedad alcanzará un máximo del 61%, haciendo que la sensación térmica sea fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que podrían llegar a un máximo de 20.4°C. El viento aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, lo cual puede generar una sensación térmica más baja. La humedad relativa se mantendrá entre el 33% y el 61%, otorgando condiciones cómodas y sin precipitaciones a la vista.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Es recomendable mantenerse hidratado durante el día debido a las condiciones de viento y evitar actividades al aire libre si estas rachas incrementan la molestia. Asimismo, al caer la noche, un abrigo ligero será adecuado ya que las temperaturas descenderán nuevamente hacia los 9 °C

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de septiembre de 2025

Hoy el sol hará su aparición en San Juan a las 08:29 AM y se despedirá a las 06:37 PM, brindándonos un día de aproximadamente 10 horas de luz diurna.