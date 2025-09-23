Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Clima Corrientes

Hoy en Corrientes, se experimentará un clima parcial y nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones será baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche, esperamos que las condiciones climáticas continúen similares, con temperaturas alcanzando un máximo de 18.8°C. Los vientos soplarán a velocidades promedio de alrededor de 9 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica más fresca a lo largo del día. La humedad relativa del aire será del 94%, generando una atmósfera bastante húmeda.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 07:42, y el atardecer está previsto para las 18:08. Es un buen día para disfrutar del aire libre, solo recuérdese de mantenerse hidratado.