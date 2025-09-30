Tirar café usado al pie del limonero: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Tanto los limoneros como cualquier otro cítrico se verá beneficiado con este fertilizante a la hora de producir más frutos. Todo lo que tenés que saber.

Limonero, limón. Foto: Freepik

Los limoneros son uno de los cítricos más demandados en los viveros ya que cada vez son más las personas que se animan a cultivar este árbol.

Consejos útiles para que un limonero dé más frutos. Foto: Unsplash.

En este marco, uno de los secretos más usados por los expertos en jardinería es tirar café molido en la tierra.

Para qué sirve tirar café molido al pie del limonero

El café puede convertirse en un aliado clave para el limonero ya que no solo ayuda a fertilizar la tierra, sino que también mejora el suelo y protege al limonero de algunos insectos.

Algunos de los principales beneficios son:

Mejora la estructura del suelo: el café ayuda a retener la humedad y evita que el suelo se compacte, permitiendo que las raíces respiren mejor.

Mejora el pH del suelo: el café favorece la absorción de minerales como el hierro y el magnesio.

Fertilización natural: aporta nitrógeno, un nutriente esencial para que las plantas crezcan fuertes.

Repelente de plagas: el aroma del café puede alejar a algunos insectos pequeños que suelen atacar las hojas y los frutos.

Para aplicarlo, hay que esparcir una capa fina de café molido alrededor de la base del limonero, pero sin que toque el tronco directamente y mezclarlo suavemente con la tierra para que se integre mejor.

Es importante no acumular demasiado café para que no se generen hongos y nunca usar café instantáneo, ya que puede tener aditivos que dañen el suelo.