Verano en plena primavera: qué día del fin de semana la temperatura llegará a los 30° en el AMBA

Tal como mencionó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el fin de semana en CABA y sus alrededores tendrá un clima cambiante, que incluso tendrá lluvias.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: NA / Damián Dopacio.

La semana en la Ciudad de Buenos Aires muestra un clima típico de la primavera, con temperaturas que se ubican por encima de los 20°. Sin embargo, el fin de semana tendrá la jornada más calurosa de la semana, con una máxima que estará en 30°, según advirtió el pronóstico.

Se viene una jornada de 30° Foto: NA.

El sábado 4 de octubre será el día más cálido, con una máxima que podría alcanzar los 30°, a las 15:00, según el pronóstico oficial.

Durante los próximos días, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y los vientos rotarán desde el sureste al noreste, con intensidades moderadas. El clima acompaña el inicio de octubre, que además llega con feriados locales y el primer fin de semana largo del mes en algunas provincias.

Se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires este sábado 4 de octubre

En detalle, se darán tormentas sobre la tarde del sábado en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Algunos partidos afectados son Adolfo Alsina, Salliqueló, Trenque Lauquen, Florentino Ameghino, General Villegas, Guaminí y Daireaux, entre otros.

Allí, “el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores”, detalla el texto del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta por tormentas en Buenos Aires para el sábado 4 de octubre. Foto: SMN

Estas precipitaciones se mantendrán hasta la noche. Gran parte de la Costa Atlántica, así como el centro de la provincia, recibirán en las últimas horas del día “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, tal como señala el criterio de alertas del SMN.

Llegas las tormentas al AMBA: a qué hora llueve este domingo 5 de octubre

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también tendrá tormentas, aunque la alerta amarilla se activó para el domingo 5. En este caso, se esperan lluvias fuertes durante la mañana, que podrían estar acompañadas de “abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

Además, el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional apuntó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente”.

Alerta por tormentas en Buenos Aires para el domingo 5 de octubre. Foto: SMN

Más allá de las advertencias, se espera que el agua permanezca sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores toda la jornada. Tras las tormentas de la mañana, para la tarde y noche se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad del 70%.

Además, se darán fuertes vientos que tocarán los 30 kilómetros por hora luego de las tormentas.