Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Reporte climático

El clima en San Juan para la mañana del domingo 5 de octubre de 2025 se presenta con un cielo parcialmente nuboso, y una temperatura mínima de 9.2°C. La humedad relativa alcanzará un porcentaje del 33%, con vientos máximos de 17 km/h provenientes del sudoeste. La probabilidad de precipitación es leve, con 0 mm previstos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con temperaturas máximas cercanas a 20.4°C. El viento podría alcanzar ráfagas de hasta 17 km/h. La humedad se mantendrá en valores similares, sin riesgos significativos de lluvias o tormentas. Se espera que la visibilidad sea óptima para quienes deseen disfrutar de las actividades al aire libre.