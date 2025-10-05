Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Clima Hoy

Hoy en Santa Cruz, el clima presentará un panorama variado durante todo el día. Por la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que alcanzarán los 3.4°C. Los vientos en la región tendrán una velocidad promedio de 18 km/h. La humedad relativa del ambiente rondará un valor significativo, por lo que quienes tengan problemas respiratorios deben tomar precauciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el clima continuará presentándose parcialmente nuboso, con valores de temperatura que alcanzarán los 7.3°C como máximo. Las condiciones ventosas se mantendrán, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. La presencia de nubosidad puede implicar un ambiente húmedo, así que se recomienda llevar un impermeable o paraguas al salir de casa.

Es importante mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y ajustar las actividades al aire libre en consecuencia. Es un día adecuado para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.