Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

domingo, 5 de octubre de 2025, 06:05

Hoy en Santa Cruz, el clima presentará un panorama variado durante todo el día. Por la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que alcanzarán los 3.4°C. Los vientos en la región tendrán una velocidad promedio de 18 km/h. La humedad relativa del ambiente rondará un valor significativo, por lo que quienes tengan problemas respiratorios deben tomar precauciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el clima continuará presentándose parcialmente nuboso, con valores de temperatura que alcanzarán los 7.3°C como máximo. Las condiciones ventosas se mantendrán, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. La presencia de nubosidad puede implicar un ambiente húmedo, así que se recomienda llevar un impermeable o paraguas al salir de casa.

Es importante mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y ajustar las actividades al aire libre en consecuencia. Es un día adecuado para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.