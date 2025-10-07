Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Tiempo en Córdoba

Pronóstico del tiempo para este martes 7 de octubre de 2025 en Córdoba

En Córdoba, el día comenzará con un clima que oscilará entre lo nuboso y con luces del sol. La temperatura mínima ascenderá a 7.3°C durante la mañana. El sol asomará a las 08:12 según lo indicado por los pronósticos actuales, mientras tanto, contarás con una humedad del ambiente alrededor del 54%, lo que puede provocar cierta sensación ligera de bochorno en algunos momentos del día. Los vientos no serán especialmente fuertes, alcanzando una velocidad de hasta 11 km/h.

Clima

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A la tarde, las condiciones se tornarán más confortables con una temperatura máxima que alcanzará los 21.9°C a lo largo del día, aunque el cielo permanecerá cubierto en su mayoría. Durante estas horas, no se espera precipitación significativa, pero aún así, contarás con un viento constante que puede alcanzar hasta 23 km/h en algunas ráfagas. La puesta del sol se anunciará a las 18:21, llevando consigo ese típico descenso de temperatura vespertino.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 7 de octubre de 2025

Hoy en Córdoba, el sol asomará a las 08:12 y se despedirá a las 18:21. Esta orientación es ideal para quienes deseen aprovechar esos instantes para alguna actividad al aire libre. Ten en cuenta estas horas específicas tanto para planificar tus tareas de la mañana como al llegar la noche cuando la luz se desligue de los entornos.