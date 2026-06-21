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Marruecos construye el estadio más grande del planeta para el Mundial 2030: así será el impresionante Grand Stade Hassan II

El proyecto representa una apuesta estratégica del país norteafricano por dejar una huella duradera. Con una capacidad prevista de 115.000 espectadores, aspira a redefinir los estándares de infraestructura para eventos deportivos masivos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Grand Stade Hassan II, el impresionante estadio que construye Marruecos para el Mundial 2030.
Grand Stade Hassan II, el impresionante estadio que construye Marruecos para el Mundial 2030. Foto: WhiteMAD
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El Mundial 2030 empieza a tomar forma más allá del calendario y las sedes confirmadas. En ese mapa global que por primera vez unirá a Europa y África, Marruecos se posiciona con una carta fuerte: el Grand Stade Hassan II, un estadio monumental que promete convertirse en uno de los grandes símbolos de la cita y, al mismo tiempo, en una referencia de la arquitectura deportiva mundial.

En qué estado se encuentra el gigantesco estadio de Marruecos para el Mundial 2030

El proyecto, actualmente en plena fase de desarrollo, no es una obra más dentro del esquema organizativo compartido con España y Portugal. Por el contrario, representa una apuesta estratégica del país norteafricano por dejar una huella duradera. Con una capacidad prevista de 115.000 espectadores, el recinto no solo se ubicará entre los más grandes del planeta, sino que aspira a redefinir los estándares de infraestructura para eventos deportivos masivos.

Ubicado en El Mansouria, en la provincia de Benslimane (a unos 38 kilómetros al norte de Casablanca), el estadio busca consolidar una nueva centralidad urbana en la región. Allí, donde el crecimiento urbano empieza a expandirse con fuerza, la construcción del coloso funciona también como motor de desarrollo económico y territorial, con el foco puesto más allá del torneo.

El Grand Stade Hassan II de Marruecos promete convertirse en uno de los grandes símbolos del Mundial 2030. Foto: WhiteMAD

Las obras comenzaron tras la aprobación del financiamiento público en 2023 y la posterior selección del consorcio arquitectónico en 2024. Los plazos son ambiciosos pero claros: la inauguración está prevista entre finales de 2027 y comienzos de 2028, con el objetivo de que el estadio llegue plenamente operativo al Mundial 2030.

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Además, en el plano deportivo la obra se proyecta como protagonista de uno de los grandes debates que rodearán al torneo: la sede de la final. Marruecos competirá con España y su renovado Santiago Bernabéu, en una disputa que combina capacidad, factores logísticos y peso simbólico.

Grand Stade Hassan II: qué vuelve tan especial a este futuro gigante del fútbol mundial

El diseño del estadio corre por cuenta del consorcio integrado por Populous, firma de reconocimiento global en arquitectura deportiva, y el estudio Oualalou + Choi. La propuesta destaca por su fuerte impronta cultural: toma como inspiración el moussem, una festividad tradicional marroquí, y la traduce en una narrativa arquitectónica que fusiona modernidad con identidad local.

El Grand Stade Hassan II tendrá una capacidad para 115 mil espectadores, uno de los más grandes del mundo. Foto: WhiteMAD

La idea de hospitalidad (uno de los valores más característicos del país) aparece como eje conceptual. En lugar de un recinto frío y puramente funcional, el proyecto se concibe como un “espacio abierto al mundo”, en palabras de sus creadores, capaz de conectar con el entorno y con la cultura marroquí.

Desde el punto de vista técnico, también hay ambición. El Grand Stade Hassan II contará con una cubierta de gran escala sostenida por una estructura de celosía de aluminio, diseñada para proteger a los espectadores y optimizar la experiencia sonora. A esto se suman tribunas en forma de anfiteatro, pensadas para garantizar visibilidad total, y sectores VIP que responden a las exigencias del fútbol moderno.

El Grand Stade Hassan II tendrá una cubierta de gran escala sostenida por una estructura de celosía de aluminio. Foto: WhiteMAD

En términos de dimensión y ambición, el objetivo es claro: posicionarse como el estadio de fútbol con mayor capacidad del mundo, superando a gigantes históricos como el Rungrado Primero de Mayo de Corea del Norte, e ingresar en la discusión de los grandes recintos deportivos globales.

Pero el alcance del proyecto trasciende lo arquitectónico. En un contexto donde los megaeventos funcionan como plataformas de posicionamiento internacional, Marruecos utiliza esta obra como una herramienta de proyección geopolítica. El Grand Stade Hassan II no será solo un escenario de partidos: busca ser la vidriera de un país que apuesta por el desarrollo, la innovación y la integración global.

En tiempos donde el fútbol es mucho más que un juego, el nuevo estadio marroquí emerge como símbolo de una era: la de los mundiales compartidos, las grandes inversiones y la competencia por dejar una marca imborrable en la historia del deporte.

MundialEstadiosConstrucciónMarruecos
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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