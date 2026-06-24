Causa Propofest: confirmaron el procesamiento de Hernán Boveri y Delfina Lanusse por el robo de fármacos en el Hospital Italiano

Hernán Boveri y Delfina Lanusse Foto: Foto gentileza TN

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires ratificó los procesamientos de Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse, acusados por el presunto robo de fármacos del Hospital Italiano y la posterior organización de fiestas ilegales denominadas “propofest”.

De esta manera, la Cámara no hizo lugar a la apelación de la defensa de Lanusse y al pedido de nulidad presentada por la de Boveri.

En su fallo, los jueces señalaron que “no se advierte una vulneración a los derechos ni garantías constitucionales que generen un vicio de imposible reparación”.

Hernán Boveri y Delfina Lanusse, imputados en la causa de la muerte del anestesista. Foto: NA

El caso salió a la luz tras el hallazgo del cuerpo del anestesista Alejandro Zalazar, ex residente del Hospital Rivadavia y anestesiólogo del Ricardo Gutiérrez.

Los defensores habían interpuesto un recurso de apelación contra los procesamientos contra Boveri y Lanusse en calidad de coautor y partícipe secundaria -secundaria- del delito de administración fraudulenta.

En este sentido, los letrados Matías Cúneo Libarona y Claudia Patricia Balbín también impugnaron los embargos de $70.929.520 (Boveri) y $30.929.520 (Lanusse), al considerar que esas sumas son arbitrarias y desproporcionadas, mientras que la imputación está basada en “hipótesis conjeturales” y “testimonios indirectos”.

Delfina Lanusse, imputada en la causa de la muerte del anestesista. Foto: Redes sociales

Uno de los jueces señaló: “(...) se advierte posible que Boveri y Lanusse se hubieran puesto de acuerdo a los fines de sustraer “propofol” de su lugar de trabajo, aprovechando la confianza que la institución depositaba en ellos, mas no se encuentra, de momento, acreditado”.

“Se destaca que no se encuentra en discusión que, con motivo de su desempeño como anestesistas del Hospital Italiano, tenían acceso al fármaco, podían solicitarlo en la farmacia de la institución y disponer de él. También se ha acreditado que, concretamente, al tiempo de verificarse la evidencia del consumo en común que hacían de la substancia, tuvieron oportunidad cierta de manipularla en ocasión de su trabajo pues les era dispensada y confiada para realizar su labor”, agrega la resolución.

El propofol habría sido la sustancia utilizada en encuentros privados conocidos mediáticamente como “Propofest”.