Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

Pronóstico diario

Estado del clima en la mañana

En la mañana de este jueves 9 de octubre de 2025 en Jujuy, comenzaremos el día con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, un inicio fresco pero agradable. La humedad alcanzará valores de hasta el 46%, y no se espera precipitación alguna durante esta parte del día. Los vientos tendrán una velocidad moderada, llegando a un máximo de 10 km/h, lo que no debería ser motivo de preocupación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y la noche en Jujuy, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas subirán hasta los 18.4°C, brindando un clima agradable para realizar actividades al aire libre. La velocidad del viento se mantendrá constante, sin cambios significativos. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable llevar una capa ligera por si las condiciones se tornan más frescas hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 9 de octubre de 2025

Según Astronomía, el amanecer será a las 08:01 y el atardecer está previsto para las 18:41. A su vez, habrá una fase lunar menguante, perfecta para observaciones astronómicas. No te pierdas este espectáculo cósmico, especialmente si el cielo está despejado.