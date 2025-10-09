Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para la mañana

Hoy en la mañana en Santa Cruz se anticipa un clima mayormente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, así que se recomienda vestirse en capas. El viento será moderado, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, pero no se esperan lluvias a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, el cielo parcialmente nuboso continuará, con temperaturas máximas que llegarán a los 7.3°C. Se aconseja tener cuidado con la humedad que alcanzará niveles del 80%. Estarán presentes vientos a 22 km/h, lo que puede aumentar la sensación de frío. No se anticipa ningún tipo de precipitaciones para esta parte del día.

Observaciones astronómicas

A media tarde, el sol se pondrá a las 17:34, prolongando la noche en Santa Cruz.