Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

Tiempo en Santa Fe

Pronóstico para la mañana en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, durante la mañana, se espera un clima mayormente soleado, ideal para empezar el día con energía. Cortesía de la temperatura mínima de 7.9°C, la mañana arranca fresca pero con buena visibilidad. Te recomendamos salir con un abrigo ligero si planeas dar un paseo. Para más detalles del clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, el clima se mantiene estable, alcanzando una temperatura máxima de 18.5°C, aún con cielos parcialmente nublados. Sin precipitaciones esperadas, podrás disfrutar de las actividades al aire libre sin inconvenientes. El viento estará presente con una velocidad moderada de 21 km/h, una brisa agradable para los que gusten de las caminatas vespertinas.

Nota: No olvides permanecer atento a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Durante la noche, se espera que la temperatura descienda ligeramente, así que es aconsejable tener algún abrigo adicional a mano si planeas estar al aire libre.