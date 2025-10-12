Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Condiciones climáticas para hoy en Mendoza

En Mendoza, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos y una ligera brisa. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de 6.6°C y se espera que suban alcanzando picos de hasta 17.5°C. La visibilidad será óptima, lo que permitirá un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde y noche, el clima se mantendrá estable, con escasas probabilidades de precipitaciones. Los vientos se mantendrán entre 11 km/h a 22 km/h, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad rondará el 62%, evitando cualquier sensación térmica excesiva. Como consejo, se recomienda abrigarse adecuadamente si planea salir en la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer está previsto a las 08:34 y el atardecer será a las 18:35, ofreciendo un día con una duración aproximada de 10 horas. Se espera también una buena visibilidad de la luna en su fase creciente durante esta noche despejada.