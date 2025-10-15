A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz

Este miércoles 15 de octubre de 2025 en Santa Cruz, el clima presentará cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3°C, lo que sugiere un inicio de día bastante fresco. La humedad alcanzará un nivel máximo del 95%, haciendo que el aire se sienta más denso. La velocidad del viento alcanzará hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En horas de la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas suban un poco, alcanzando los 7°C como máximo, lo cual sigue siendo bastante fresco. La velocidad del viento aumentará ligeramente, rondando los 25 km/h durante este periodo. A pesar de las nubes, no se esperan precipitaciones significativas, manteniéndose bajas las probabilidades de lluvia.

Observaciones astronómicas

Para los observadores astronómicos, el amanecer tendrá lugar a las 09:40, mientras que el atardecer será a las 18:34. En cuanto a la luna, saldrá a las 16:26, y se ocultará a las 09:33, ofreciendo una oportunidad para aquellos interesados en seguir la fase lunar.