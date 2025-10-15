Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025, el clima en Ciudad De Buenos Aires presenta un panorama con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que comienzan a subir lentamente. La temperatura mínima se situará alrededor de los 8.6°C. No se esperan precipitaciones durante las primeras horas del día, lo que da paso a un ambiente fresco y cómodo para las primeras actividades del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que el día avanza, los termómetros podrían alcanzar una máxima de 16°C. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, aunque no se esperan grandes cambios en el aspecto climático general. La humedad rondará el 70%, haciendo que el ambiente sea un poco más denso entrado el día, pero sin llegar a ser sofocante. Los vientos se mantendrán a una velocidad moderada, de unos 8 km/h, pronto a calmar por la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de octubre de 2025

Hoy, en Ciudad De Buenos Aires, se espera que el sol haga su aparición a las 7:57 AM y se despida a las 6:50 PM. Durante el transcurso del día, los pocos rayos de sol que logren romper las nubes ofrecerán una merecida sensación de calidez bajo el cielo parcialmente nuboso.