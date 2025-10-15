Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Condiciones climáticas matutinas en Jujuy

En la mañana de este miércoles, Jujuy se despertará con un clima agradable. Las temperaturas mínimas serán frescas, rondando los 4.2°C. El cielo estará mayormente despejado, lo que proporcionará una mañana seca y clara.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, se anticipa un aumento en la temperatura. Los termómetros podrían alcanzar una máxima de 18.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, aunque no se prevén precipitaciones significativas. A medida que cae la noche, las condiciones se mantendrán estables, lo que sugiere otra noche tranquila para la provincia.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Con un 85% de humedad, se recomienda a los residentes y visitantes de Jujuy que se mantengan hidratados y usen protector solar, ya que los rayos UV pueden ser intensos en días claros. Asimismo, se recomienda llevar una prenda ligera para la noche, ya que las temperaturas pueden bajar considerablemente tras el ocaso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de octubre de 2025

Hoy, el sol aparecerá en el firmamento jujeño a las 08:01 y se ocultará a las 18:41, ofreciendo un día de aproximadamente 10 horas y 40 minutos de luz solar. Esto proporciona una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante el día.